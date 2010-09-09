-BELEDİYE BAŞKANLARI YUFKA AÇTI FATSA (A.A) - 09.09.2010 - Ordu'nun Fatsa ilçesinde 10'uncusu düzenlenen ''Yufka Açma Yarışması''nda belediye başkanları ile vatandaşlar yarıştı. Ramazan Bayramı etkinlikleri kapsamında Ilıca Beldesi Kayaköy Mahallesi'nde düzenlenen yarışmada Fatsa Belediye Başkan Bülent Yücetepe, Ilıca Belediye Başkanı Ahmet Altuntaş, Aslancami Belediye Başkanı Mustafa Yazıcı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açtığı yufka ile vatandaşlardan en çok alkışı alan Yücetepe, yarışmanın birincisi oldu. Yarışmanın ödülü olarak Başkan Yücetepe'ye bilgisayar hediye edildi.