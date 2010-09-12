Belediye Başkanı'nın otomobilinde patlama

T24- Kocaeli’nin Çayırova ilçesi belediye başkanı Ziyaettin Akbaş’ın park halindeki makam otomobiline konulan patlayıcının infilak etmesi sonucu araçta hafif çapta maddi hasar meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Çayırova Belediye Başkanı Akbaş’ın şoförü Hakan Yüksel’in Yenimahalle Mahallesi 5128. Sokak’taki evinin önünde park halinde bulunan 34 PAK 25 plakalı makam aracında saat 06.30 sıralarında patlama yaşandı.



Patlamada, makam aracının bagajında hafif çapta maddi hasar oluştu.



Bu arada, bomba imha uzmanlarınca yapılan ilk kontrollerde, patlayıcının maytapların birleştirilmesi ve içine çivilerin konulmasıyla hazırlandığı belirlendi.



Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı kimin veya kimlerin ne için düzenlediğini tahmin edemediğini belirterek, "Allah’a şükür otomobil park halindeydi ve kimseye bir şey olmadı" dedi.



