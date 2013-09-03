Belediye başkanının makam aracı kurşunlandı

Olay bugün saat 01.00 sıralarında Anadolu Caddesi üzerindeki apartmanın otoparkında meydana geldi. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın evinin bulunduğu apartmanın önündeki otoparkta duran ve makam aracı olarak kullandığı cipe 4 el ateş açıldı. Park halindeyken ve içinde kimse yokken açılan ateşle isabet alan araç hasar gördü. Sabah saatlerinde aracın yanına geldiğinde kurşunlandığını farkeden Başkan Karabağ, polise durumu bildirdi.

Ateş eden kişi ya da kişilerin belirlenmesi için Karabağ’ın evinde ve çevre işyerlerindeki güvenlik kameralarıyla mobese kameralarının görüntüleri incelemeye alındı.Gazetecilerin olayla ilgili sorularını cevaplayan Karabağ, “Arabaya direkt dört beş el ateş edilmiş. Ben ateş edildiğini duyduğumda evdeydim. Araba evin önünde, bahçedeydi ama yakından atıldığı belli ilk tespitlerde. Benim evde kamera var, kamera görüntülerini emniyet inceliyor. Oradan bir şey çıkacak. Muhtemel bize saldırıya yönelik insanların isimlerini de emniyete verdik.” dedi. Herhangi bir tehdit almadığını ancak yanında çalışanların dün tehdit edildiğini, aynı tehditlerin bu sabah da olduğunu, bunlarla ilgili polise bilgi verdiklerini belirten Hasan Karabağ, tehditlerden birinin kendi arsalarına özel kurbanlık yerleri açmak isteyenler tarafından yapıldığını söyledi: “Ancak olayı gerçekleştiren şahıslar kesin bunlar demek de mümkün değil.” Gece silah seslerini duyduğunu ancak dışarıya çıkmadığını anlatan Başkan Karabağ, “Ateş edildiğinde dışarı çıkmadım. Cama da ateş edilebilirdi. Zaman zaman Altınyol’da içkili kişiler ateş ettiği için tahmin etmedim. Sabah araca isabet eden kurşunları gördüm.” şeklinde konuştu.