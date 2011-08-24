Belediye başkanının İstanbul fantezisi!

T24

Belçika bugünlerde ilginç bir skandalla çalkalanıyor.4 sene önce tesadüfen çekilmiş bir tatil videosunda bir çift İstanbul'un tarihi binalarından birinin çatısında kimseyi umursamadan sevişiyor.Bu videonun birden gündem yaratmasının sebebi ise filmde yer alan kadının Aalst şehrinin kadın Belediye Başkanı Ilse Uyttersprot olması...Belediye Başkanı'nın tatil fantezisi gündemde skandal yaratmış durumda.Video, internette hızla yayılıyor...