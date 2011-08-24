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Dünya

Belediye başkanının İstanbul fantezisi!

Belediye başkanının İstanbul'da bulunduğu sırada çekilmiş görüntüleri olay yarattı.

24 Ağustos 2011 03:00

T24 - Belediye başkanının İstanbul'da bulunduğu sırada çekilmiş görüntüleri olay yarattı.

Belçika bugünlerde ilginç bir skandalla çalkalanıyor. 

4 sene önce tesadüfen çekilmiş bir tatil videosunda bir çift İstanbul'un tarihi binalarından birinin çatısında kimseyi umursamadan sevişiyor.

Bu videonun birden gündem yaratmasının sebebi ise filmde yer alan kadının Aalst şehrinin kadın Belediye Başkanı Ilse Uyttersprot olması...

Belediye Başkanı'nın tatil fantezisi gündemde skandal yaratmış durumda.

Video, internette hızla yayılıyor...







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