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BELEDİYE BAŞKANI'NIN EVİ KURŞUNLANDI FİNİKE (A.A)

06 Aralık 2010 19:59

-BELEDİYE BAŞKANI'NIN EVİ KURŞUNLANDI FİNİKE (A.A) - 06.12.2010 - Antalya'nın Finike ilçesi Hasyurt Belde Belediye Başkanı Muammer Genç'in evinin kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kurşunlandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Hasyurt Beldesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Muammer Genç'in evi kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kurşunlandı. Başkan'ın olay sırasında eşi ve iki çocuğuyla birlikte evde olduğu ve olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi. Belediye Başkanı Muammer Genç, yaptığı açıklamada, kurşunlamanın kim veya kimler tarafından yapılmış olabileceği konusunda bir tahmini olmadığını ifade ederek suçluların yakalanmasını istediğini söyledi. Silah sesinin yarattığı gürültüyle kızlarının büyük korku yaşadığını bildiren Başkan Genç, olayın ardından hemen jandarmaya durumu bildirdiğini kaydetti. Yapılan ilk incelemede, evin arka tarafından bahçeye girilerek eve av tüfeğiyle ateş açıldığı ve saçmaların yatak odası ve çocuk odasına isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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