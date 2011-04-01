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BELEDİYE BAŞKANI'NIN EŞİ İNTİHAR ETTİ ERZURUM (A.A)

01 Nisan 2011 01:56

-BELEDİYE BAŞKANI'NIN EŞİ İNTİHAR ETTİ ERZURUM (A.A) - 31.03.2011 - Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Yağan Belde Belediye Başkanı Ezalettin Karaduman'ın eşi, geçirdiği bunalım sonucu tabancayla intihar etti. Alınan bilgiye göre, Yağan Belde Belediye Başkanı Karaduman'ın eşi N. Karaduman (58) Yağan Beldesi Şehitler Mahallesi'ndeki evinde kızı ve gelininin mutfakta olduğu sırada, geçirdiği bunalımın etkisiyle kocasına ait ruhsatlı tabancayı başına doğrultarak ateş etti. Karaduman, olay yerinde hayatını kaybetti. Evdekilerin durumu bildirmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karaduman'ın cesedi, önce Köprüköy İlçe Devlet Hastanesi'ne daha sonra otopsi için Erzurum Aziziye Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada Karaduman'ın bir süredir ruhsal tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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