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BELEDİYE BAŞKANININ ARACI KURŞUNLANDI GÜMÜŞHANE (A.A)

19 Temmuz 2010 00:52

-BELEDİYE BAŞKANININ ARACI KURŞUNLANDI GÜMÜŞHANE (A.A) - 18.07.2010 - Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Belediye Başkanı Yavuz Altıparmak'ın özel otomobili park halindeyken kurşunlandı. Altıparmak'a ait 29 AV 929 plakalı özel otomobil, ilçenin Tekke Mahallesi Güllü Sokak'taki evinin önünde park halindeyken kurşunlandı.  Tüfekle açıldığı anlaşılan ateş sonucu aracın kaportasında 6 adet delik oluştuğu belirlendi. Şikayet üzerine güvenlik güçlerince yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler H.T. ve Ş.P. polis tarafından ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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