Belediye başkanını CİMER'e şikâyet ettiği iddia edilen yardımcı görevden alındı

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ı CİMER’e şikâyet ettiği iddia edilen Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar görevden alındı.

Menderes Belediyesi'nden, Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar'ın Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı CİMER'e şikayet ettiği iddialarına ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, “Hizmet kalitesini arttırmak, koordineli çalışmayı sağlamak adına birimler arası düzenlemeye giderek yönetim kadromuza 2 belediye başkan yardımcısı atayarak hizmetlerimizi sunmayı sürdürdük. Son zamanlarda belediye başkan yardımcımız Gürsel Rüzgar'la ilgili çıkan haberler kamuoyunda geniş şekilde yer almıştır. Süreçte, konunun netliğe kavuşması için belediye başkanımız Mustafa Kayalar, belediye başkan yardımcımız Gürsel Rüzgar'la bir araya gelmiş ve gerekli açıklama 28 Nisan Çarşamba günü kamuoyu ile paylaşılmıştır” denildi.

"Güven olgusunun da zarar görmesine yol açmıştır"

Açıklamada, “Ancak çıkan son haberler kamuoyunda belediyemize yönelik olumsuz bir algıya neden olmuş, tüm çalışanlarıyla uyum içerisinde Menderes'e en iyi hizmetleri sunan yönetim anlayışını gölgede bırakan bir durumun da oluşmasına sebep oluşturmuştur. Bu zamana kadar başarılı hizmetleri ve projeleriyle gündemde yer alan belediyemizin adının bu tür bir olayla gündeme gelmesinin yanı sıra güven olgusunun da zarar görmesine yol açmıştır” denildi.

"Mustafa Kayalar'ın talimatıyla Gürsel Rüzgar'ın 3 Mayıs 2021 tarihi itibariyle görevi sona ermiştir"

Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel Rüzgar'ın Başkan Kayalar'ın talimatıyla görevden alındığının aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Belediyemizi olumsuz şekilde etkileyen gelişmeler sonucunda belediye başkanımız Mustafa Kayalar'ın talimatıyla, 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesinin 7. fıkrası gereğince belediye başkan yardımcımız Gürsel Rüzgar'ın 3 Mayıs 2021 tarihi itibariyle görevi sona ermiştir. Menderes'imizin her bir ferdini ve belediyemizi olumsuz şekilde etkileyen hiçbir duruş veya girişime bugün olduğu gibi bundan sonra da izin vermemiz şeffaf belediyecilik ilkemize aykırı olacaktır. Dün olduğu gibi bugün de haktan, hukuktan yana hareket ederek, kanunların bize tanıdığı yetkiyle Menderes'imiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Herkesin sesi, her kesimin belediyesi olarak, adil ve eşit hizmet anlayışımızı şeffaflık ilkemizden ödün vermeden sürdüreceğiz.”

Görevden alınan Gürsel Rüzgar, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı CİMER'e şikâyet ettiği iddialarıyla ilgili olarak, “CİMER'e yapılan başvuru hazine arazilerine yapılan yağmaya, talana karşı önlem alınması gerektiğine dairdir” demişti.