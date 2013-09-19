Belediye başkanından küfür savunması: Asla küfür işi olmadı, sadece, s... git lan deyip...

Ordu’nun geçen yıl sakin şehir (cittaslow) seçilen Perşembe İlçesi'nin Belediye Başkanı Selami Çarkçı'nın, su sondajı nedeniyle tartıştığı bir köy muhtarını tokatladığı ve küfür ettiği iddia edildi.

Yerel bir televizyona telefonla bağlanan AKP ’li Başkan Çarkçı, "Asla küfür işi olmadı, sadece, s... git lan deyip bir şamar attım" dedi.

Perşembe Belediyesi tarafından ilçede bazı mahallelere su götürülmesi için aynı ilçedeki Tarlacık Köyü'nde sondaj çalışması başladı. Köy Muhtarı Mustafa Güler çalışmaların köydeki mevcut su kaynaklarını etkileyebileceğini öne sürerek çalışmaları durdurmak istedi. Başkan ile muhtar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, olay jandarma karakolunda son buldu. Muhtar Güler, Başkan Çarkçı'nın kendisini dövüp küfür ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Ordu'da yerel yayın yapan Altaş TV'ye dün akşam telefonla bağlanan Muhtar Mustafa Güler ve Başkan Selami Çarkçı'nın tartışması canlı yayında da devam etti. Canlı yayında muhtar Güler, "Belediye başkanımız geldi, 'burada su gözlerimiz var, onlar kaybolabilir mi?' dedim. 'Buraya ben sondaj vururum. Sen kim oluyorsun, köy kim oluyor' dedi. Köylüye, benim anama ve eşime küfür etti, bana yumruk vurdu. Başkanın bana neden böyle yaptığını ben de şaşırdım. Çok üzüldüm. Jandarmaya giderek şikayetçi oldum" dedi.

Bir şamar attım

Başkan Selami Çarkçı ise, muhtar Mustafa Güler'in MHP görüşlü olduğu için çalışmaları engellediğini ileri sürdü. Küfür etmediğini ve dayak olayının söz konusu olmadığını öne süren Başkan Çarıkçı, Mustafa Güler'e tazminat davası açacağını belirterek şöyle konuştu: "Mustafa arkadaşımıza köyde sondaj çalışması yapacağımızı söyledim. Kendisi MHP görüşlü olduğu için bize orada sondaj kurdurmamaya çalıştı. Asla küfür işi olmadı. Sondajcılara 'siz sondaja başlayın' dedim, Mustafa sondajcıları durdurdu. 'Bu çalışan makineler. Teşkilat buraya 50 bin liraya geldi. 200 metreden su alacağız. Bundan sen ve mahallemiz istifade edecek. Durmazsan seni döverim' dedim. Özür dileyerek söylüyorum Mustafa'ya 'S... git lan buradan' dedim bir tane şamar attım. Orada benim elimden aldılar. Ne Mustafa'ya, ne köylüye küfür etmedim. Kendisi şovmenlik yapıyor. Ne konuşursa konuşsun ben onun hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Üç tane mahalle orada susuzluktan kırılıyor. Ben Mustafa'nın keyfine oraya sondaj vurmayacakmışım."

Muhtar Mustafa Güler ve Başkan Selami Çarkçı'nın karşılıklı olarak birbirinden şikayeti üzerine, Perşembe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.