-Belediye Başkanına ''köstebek'' sorgusu ANKARA (A.A) - 13.09.2011 - Kırıkkale Belediye Başkanı Veli Korkmaz, Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında, ''köstebek'' iddialarıyla ilgili olarak öğle saatlerinde yeniden adliyeye geldi ve yaklaşık 1 saat daha ifade verdi. Korkmaz, adliyeden ayrılırken, gazetecilerin soruları üzerine, öğle yemeği için ifade verme işlemine ara verildiğini belirtti. ''Ufak bir detay vardı. Fotokopiler falan... Aynı konularla ilgili devam eden şeyler vardı. Onları söyledim. Tüm medyanın yazdığı çizdiğiyle ilgili bilgime başvuruldu'' diyen Korkmaz, ''İfadeniz köstebek iddialarına yönelik miydi?'' sorusu üzerine, ''Medyada yer alan şeyler çerçevesinde sorular soruldu'' dedi. Korkmaz, bir gazetecinin, ''(Basında) bazı telefon görüşmeleri dökümleri yayımlanmıştı'' sözü üzerine, kendisiyle ilgili çıkan haberlerin hepsini tekzip ettiğini kaydederek, tekzip metinlerinde bütün ayrıntıları anlattığını söyledi. Korkmaz, sabah saatlerinde de yaklaşık 1 saat 45 dakika süreyle ifade vermişti.