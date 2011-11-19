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Yaşam

Belediye Başkanı 'yabancı' dedi, yağmacı zabıta çıktı

Van ve Erciş'i vuran 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bölgeye gönderdiği bir yardım kamyonundaki malları çalan yağ

19 Kasım 2011 02:00

T24 - Van ve Erciş'i vuran 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bölgeye gönderdiği bir yardım kamyonundaki malları çalan yağmacılardan bazıları yakalandı. Aracın sahibi Şükrü Aslantosun'u gözaltına aldı. Aslantosun'un, Barış ve Demokrasi Partili (BDP) Van Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta olarak çalıştığı belirlendi. Savcılığa sevk edilen Şükrü Aslantosun, 'yağma' suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


YARDIM KAMYONUNA YAĞMA - VİDEO



Polis, televizyonda yayınlanan yağma görüntülerinden yola çıkarak zanlılara ulaştı. Görüntülerde yardım mallarının yağmalanarak yüklendiği Ford Connect marka bir aracı tespit eden Van Asayiş Büro ekipleri, aracın sahibi Şükrü Aslantosun'u gözaltına aldı. Aslantosun'un, Barış ve Demokrasi Partili (BDP) Van Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta olarak çalıştığı belirlendi. Savcılığa sevk edilen Şükrü Aslantosun, 'yağma' suçundan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Aslantosun, savcılık sorgusunda Ford Connect marka aracın kendisine ait olduğunu ve yağma anında olay yerinde bulunduğunu itiraf etti.


Söz konusu yağma, bir ulusal kanalda Van Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Doğar, canlı yayında konuşurken meydana gelmişti. Doğar, o sırada, "Bu gördüğümüz simalar gözüme yabancı geldi. Belki başka bölgelerden gelmiş bile olabilirler. Bizim tedbir alma imkanımız yok. Eğer BDP'li bir belediye başkanı açıklama yapacak olsa polis ordusu gelir. Ama şimdi hiçbir güvenlik görevlisi yok." demişti.


Savcılık, olayın yardım çalışmalarının kötülenmesi için kurulan bir senaryo olup olmadığını araştırıyor.


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