Belediye Başkanı Vergili: Karabük'ü iki kuruluşa çöplük yaptırmayacağım

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Belediye Başkanı Rafet Vergili, kentte faaliyet gösteren 2 sanayi kuruluşunun çevre kirliliğine yol açtığını söyledi. Başkan Vergili, \"Ben bunlara Karabük’ü çöplük yaptırmamaya karar aldım. Bundan sonraki 1.5 yıllık görev süremde bunlarla uğraşacağım\'\' dedi.

Karabük Belediye Başkanı MHP\'li Rafet Vergili, makamında düzenlediği basın toplantısında insan sağlığının hiçbir şey ile ölçülemeyeceğini, 8 yılık göre süresi boyunca çevreye yönelik yatırımlar yaptıklarını, kalan 1.5 yıllık süre içinde de çevre ve havayı kirletenlere karşı mücadele edeceklerini söyledi. Kent girişinde bulunan Karabük Demir Çelik Fabrikaları\'nın (Kardemir), bacalarındaki mevcut filtreleri çalıştırmadığını, özellikle Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri hiç çalıştırmadığını öne süren Vergili şöyle dedi:

\"Kardemir’in 17-18 bacasından sadece birkaç tanesinde filtre var. Bunları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri çalıştırmıyor. Yenilenen teknolojiyi kullansa bacalarından sigara dumanı kadar duman çıkması lazım. Ama ne yazıkı ki \'Ekonomi yapacağım\' diye insan sağlığı ile oynuyorlar. İnsan sağlığının ekonomisi olmaz. Çevre Müdürlüğü ve bakanlık nezdinde şikayetlerimi yapacağım. Kardemir kendine çeki düzen verecek. Vatandaşlar da Çevre Bakanlığı ihbar hattını arasınlar.\"

Başkan Vergili, Türkiye\'nin önde gelen 5 çelik üreticisi tarafından baca tozundaki çinko metalini tekrar kazanmak üzere kurulan, yılda 200 bin tona yakın baca tozundan 50 bin ton civarı çinko oksit elde etme kapasitesine sahip \'Marzinc\' adlı tesis ile ilgili de konuştu. Başkan Vergili şöyle konuştu:

\"Burası Türkiye\'nin 5 büyük firmasının ortak kurduğu bir tesis. Kendi fabrikalarındaki pisliği hiçbir yönetmelik ve yasaya uymadan prosese dikkat etmeden Marzinc’e gönderip \'kurtulduk\' hesabı yapıyorlar. Sürekli olarak Çevre Bakanlığı\'nı raporlarla yanıltarak işlerine devam ediyorlar. Bakanlık da \'Ne oluyor kardeşim?\' demiyor. Bakanlık yabancı lisanslı firmaların kriterlerini baz alarak işlem yapmalı. Fabrikayı kendi bölgelerine alsınlar. Bakanlıkları kandırıyorlar. Atık malzemeyi çimento fabrikalarına, karayollarına dolgu malzemesi olarak verebileceklerini söylüyorlar ancak, bu atıkların kullanılması mümkün değil. Ben bunlara Karabük’ü çöplük yaptırmamaya karar aldım. Bundan sonraki 1.5 yıllık görev süremde bunlarla uğraşacağım. Kriterlere uymazlarsa tesislerini söküp gitsinler, Dilovası\'na kursunlar.\'\'

Vergili, sanayi tesislerine karşı olmadığını, sadece bir düzen içerisinde çalışarak çevereye zarar vermemeleri gerektiğini belirtti. Başkan Vergili, bir basın mensubunun, \'2011 yılında kurulan Marzinc firması ile ilgili bu kanaatiniz ne zaman oluştu? Neden bu güne kadar beklediniz?\' sorusuna, \"Evet farz edelim ki son 1 ayda haberim oldu. 1 ay boyunca incelemelerimi yaptım ve sorunu sizinle paylaşıyorum ve gerekli bütün mercilere de bu sorunu ileteceğim.\"



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