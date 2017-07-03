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Yaşam

Belediye başkanı timsahla evlendi

Geleneklere göre prensesi sembolize eden timsaha gelinlik giydirildi

03 Temmuz 2017 14:09

Geleneklerin yaşamın önemli bir parçası olmayı sürdürdüğü Meksika'da, bir balıkçı kasabasının belediye başkanı da geleneklere uygun olarak bir timsahla evlendi.

Meksika’nın güneyindeki San Pedro Huamelula kasabası, eski gelenekleri yaşatmaya devam ediyor. Bu çerçevede kasabanın belediye başkanı Joel Vazquez Rojas bir timsahla evlendi.

Geleneklere göre prensesi sembolize eden timsaha gelinlik giydirildi.

Sembolik tören öncesinde timsah ve belediye başkanı, bando eşliğinde kasabayı dolaştı.

Başkan Rojas, "Kasaba sakinleri timsaha prenses diye hitap ediyor. Benim rolüm de prensesin kocası olmak" derken, kasabalılar timsahla evlenmenin balıkçılara şans getireceğine inanıyor. Ritüelin bolluk ve bereketin yanı sıra barış ve huzur getireceğine inananlar da var.

Mayalı Şantal yerlileri tarafından başlatılan geleneğin kökeni 1789'a kadar uzanıyor.

 

Timsah artık prenses oldu

 

[Belediye Başkanı Rojas'ın evlilik törenine gerçek hayattaki eşi ve çocuğu da katıldı. Eşi, kocasını elleriyle evlendirerek timsahın ailenin yeni prensesi olacağına inanıyor...]
Belediye Başkanı Rojas'ın evlilik törenine gerçek hayattaki eşi ve çocuğu da katıldı. Eşi, kocasını elleriyle evlendirerek timsahın ailenin yeni prensesi olacağına inanıyor...

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