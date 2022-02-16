Belediye başkanı sosyal medyadan duyurdu; su kullanım bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e indirildi
"Enflasyonla mücadeleye Büyükşehir Belediyesi olarak biz de destek oluyoruz.
16 Şubat 2022 10:35
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7'lik indirime gidildiğini duyurdu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadeleye Büyükşehir Belediyesi olarak biz de destek oluyoruz. Bu kapsamda yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdik." ifadesini kullandı.