Belediye başkanı sosyal medyadan duyurdu; su kullanım bedelindeki KDV oranı yüzde 1'e indirildi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7'lik indirime gidildiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyonla mücadeleye Büyükşehir Belediyesi olarak biz de destek oluyoruz. Bu kapsamda yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdik." ifadesini kullandı.