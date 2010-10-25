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BELEDİYE BAŞKANI RUHSAT VERMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ DENİZLİ (A.A)

25 Ekim 2010 17:17

-BELEDİYE BAŞKANI RUHSAT VERMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ DENİZLİ (A.A) - 25.10.2010 - Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Beldesi Belediye Başkanı MHP'li Nail Sancak'ı, birahanelerine ruhsat vermediği için bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen katil zanlıları adliyeye çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Nail Sancak'ın (40) katil zanlıları olarak gözaltında bulunan M.S, K.S. ve R.S, jandarmadaki sorgularının ardından Buldan Adliyesi'ne götürüldü. Yoğun güvenlik önlemi alınan adliye çevresinde, olası bir taşkınlığı önlemek için bir panzer ve özel harekatçıların görev yaptığı görüldü. Bu arada, MHP İl Başkanı Zafer Kaplan, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sancak'ın, M.S. ve kardeşleri tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle daha önce Buldan Cumhuriyet Savcılığına başvurduğunu, bunun belgelerini düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacağını söyledi. Öte yandan belediye başkanlığına 2009 yerel seçimlerinde MHP'den seçilen Nail Sancak'ın, zanlılarla seçimde birlikte çalıştığı öne sürüldü. Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Beldesi Belediye Başkanı MHP'li Nail Sancak, Mehmet S. ile kardeşleri K.S. ve R.S. tarafından 23 Ekim akşamı bıçaklanmış, Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sancak, kurtarılamamıştı.

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