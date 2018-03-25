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Yaşam

Belediye Başkanı öğrencilere çamaşır makinesi hediye etti: Vizelerden 50'nin altında alırsanız, geri alırım

Üniversite öğrencileri, Sivas Belediye Başkanı'na "Başkanım burası öğrenci evi. Çamaşır makinemiz bozuldu, tamir edemiyoruz. Artık sesimizi duyun" mesajı göndermişti

25 Mart 2018 03:55

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, sosyal medyadan kendisine mesaj gönderen üniversite öğrencilerine, çamaşır makinesi hediye etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri Enes Bozkuş, Muhammed Durukan ve Yasin Altundağ, sosyal medya hesaplarından Belediye Başkanı Sami Aydın'a "Başkanım burası öğrenci evi. Çamaşır makinemiz bozuldu, tamir edemiyoruz. Artık sesimizi duyun." mesajı gönderdi.

Aydın da "Genç arkadaşlar size yardımcı olurum ancak şartım var, evinizin videosunu istiyorum. Bir de vizelerden 50'nin altında not alırsanız çamaşır makinesini geri alırım." karşılığını verdi.

Verdikleri söz karşılığında çamaşır makinesi hediye edilen öğrenciler, çektikleri videoyla Aydın'a teşekkür etti.

 

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