Belediye başkanı: Komando tugayı taşınıyor, yerine Disneyland yapacağız

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta D-100 Karayolu kenarında bulunan 2’nci Komando Tugay Komutanlığı’nın Dörtdivan İlçesi’ne taşınması, yerine Disneyland gibi büyük bir eğlence parkı yapılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Belediye Başkanı Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminde askeri birliklerin kışladan çıkmasına karşı iş makineleri ve beton bloklarla barikat kurdukları 2’nci Komando Tugay Komutanlığı General Eşref Bitlis Kışlası’nın, Dörtdivan’a taşınmasını istediklerini açıkladı. Geçen yıl tugayın taşınması konusudaki girişimlerinin olumsuz sonuçlandığını belirten Başkan Yılmaz, son olaylardan sonra yeniden görüşmelere başladıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Geçen yıl hem Milli Savunma Bakanlığı, hem de Genelkurmay Başkanlığı’na resmi yazı yazmıştık. Dörtdivan İlçesi’ne gitmesini istiyoruz. Dörtdivan’da bir alanları var. Oraya gitmelerinin uygun olacağını, bulunduğu yerin uygun olmadığını söylemiştik. Ama bu teklifimize olumsuz cevap gelmişti. Son gelişmelerden sonra Allah’a binlerce şükürler olsun ki şu anda hükümet de bunu istiyor. Tabii tugayımız şu anda şehrin tam göbeğinde kalmış durumda. Yanında da havaalanı yapacağımız bir alan var. 3 milyon metrekare kadar genişçe bir alan. Bolu gelecekte turizm ve spor kenti olacak. Eğer turizm kenti olacaksa, turizmle ilgili birçok enstrümanı düşünmek durumundayız. Gelecek projeksiyonları yapmak durumundayız."