Belediye Başkanı havaalanı olmayan Karaman'dan Malaga'ya uçmuş!

Karaman Belediyesi Denetim Komisyonu’nun hazırladığı rapora göre Belediye Başkanı Kamil Uğurlu, eşine 3 yıl boyunca otomobil ve şoför tahsis etmiş, gidişi olmayan İstanbul seyahatinin dönüş masraflarını belediyeden almış. Rapora göre Uğurlu’nun en dikkat çekici yolsuzluğu ise Malaga seyahati ile ilgili. AKP’li Başkan, havaalanı olmayan Karaman’dan İspanya’ya uçmuş, geri dönmüş ve faturasını belediyeye ödetmiş.

Aykut Küçükkaya'nın Cumhuriyet'teki haberine göre; AKP’li Karaman Belediye Başkanı Kamil Uğurlu’ya kendi belediyesinin 2011 yılı Denetim Komisyonu Raporu’nda “etik” suçlamalar yöneltildi.

30 Mart 2012 tarihli raporda yer alan suçlamalardan en ilginci “Karaman-İspanya (Malaga)-Karaman uçak seyahati yurtdışı görev yolluğu bildirimiyle” ilgili. Raporda bu bölümle ilgili aynen, “2010 yılında Karaman-Ankara-Karaman uçak bedeli yazılması ile ilgili soruşturma geçirilmesine ve sehven yapıldığı yolunda savunulduğu, bu uygulamanın tekerrürünün gene sehven mi, kasten mi yoksa dayatma mı olduğu anlaşılamamıştır. Bundan böyle bildirimlerin tanzim ve kontrollerinde daha titiz davranılması uygun görülmüştür” denildi.

Uğurlu’nun adı daha önce Başbakanlık Etik Kurulu raporunda şifreli olarak “evinde çalıştırdığı kişiye yoksullara yönelik sosyal yardımdan maaş ödemekle, ihalelerin başına kendisine yakın isimleri getirmekle” geçmişti. Uğurlu’nun isminin de geçtiği denetim komisyonu raporu, gereği yapılmak üzere “belediye başkanlık makamına” ve Karaman Belediye Meclisi’ne sunuldu.

30 Mart 2012 tarihli Karaman Belediyesi Denetim Komisyonu Raporu’nun “Özel Kalem Müdürlüğü” başlıklı bölümünde, Belediye Başkanı Uğurlu’ya yönelik etik suçlamalar yer aldı. Rapora yansıyan suçlamalar özetle şöyle:

- KARAMAN-MALAGA UÇAK BİLETİ- “Belediye Başkanı Kamil Uğurlu tarafından tanzim edilen yolluk bildirimlerinde tespit edilen; 22.03.2011 tarih ve 1382 yevmiye numaralı ödeme emri belgesi ekinde bulunan yurtdışı geçici görev yolluğu bildiriminde 24.02.2011-27.02.2011 tarihinde Karaman-İspanya(Malaga)-Karaman uçak seyahati yazılmış olup, 2010 yılında Karaman-Ankara-Karaman uçak bedeli yazılması ile ilgili soruşturma geçirilmesine ve sehven yapıldığı yolunda savunulduğu, bu uygulamanın tekerrürünün gene sehven mi, kasten mi yoksa dayatma mı olduğu anlaşılamamıştır. Bundan böyle bildirimlerin tanzim ve kontrollerinde daha titiz davranılması uygun görülmüştür.”

- GİDİŞİ YOK, DÖNÜŞ BİLETİ VAR - “30.12.2011 tarih 6520 yevmiye numaralı ödeme emri belgesi ekinde bulunan Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildiriminde beyan edilen, 23.12.2011-25.12.2011 tarihleri arasında Konya-İstanbul-Konya seyahatinin dönüşü Saat: 20.10 olup, aynı bildirimde yer alan 26.12.2011 tarihinde saat 20.10 çıkış saatli İstanbul-Konya seyahatinin bildiriminde bulunulmuştur. Gidişi olmayıp dönüşü olduğu tespit edilen bu seyahatin bir başka kişi tarafından yapıldığı kanaatine varılmıştır. Bu hilaf-ı beyan’a dayanılarak yapılan bu ödemenin (85.-TL) ya da bu belirtilen tarihte gelindi ise 23.12.2011-25.12.2011 tarihleri ile ilgili biletin ücretinin yarısının ilgilisinden tahsili gerekmektedir.”

- BAŞKAN EŞİNE MAKAM ARACI - “Yapılan araştırmada Özel Kalem kayıtlarında görülen 70 ER 401 plakalı aracın Belediye Başkanı’nın eşine tahsis edildiği ve aracın şoförünün Süleyman Baştuğ olduğu anlaşılmıştır. Belediye Başkanı’nın eşine makam aracı tahsis edilebileceği yolunda herhangi bir yasal madde bulunamamıştır. Anılan aracın Başkan eşine tahsisinden dolayı aracın yakıt, bakım, sigorta ve şoför vb. giderlerinin kamu zararına yol açtığı düşünülerek bu zararın 2009 yılından bu yana hesaplanıp Belediye Başkanı’ndan tahsil edilmesi gerekmektedir.”

- 3 LİRALIK KARGO BELEDİYE BÜTÇESİNDEN -“05.12.2011 tarihinde Yurtiçi Kargo ile 11.95 TL ve 12.12.2011 tarihinde PTT Kargo ile 3.40 TL ücretle Kutay Uğurlu’ya kargo gönderildiği, belediye bütçesinden şahsi ödemelerin yapılmasının uygun olmadığı...”