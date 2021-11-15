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Belediye başkanı hakkında "cinsel taciz" iddiasıyla dava; 34 yıla kadar hapsi isteniyor

CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in 4 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında hazırlanan iddianamede 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası isteniyor

15 Kasım 2021 11:05

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında belediye çalışanı 4 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. Sevinç'in 34 yıla kadar hapsi isteniyor. 

Kadın belediye çalışanları D.S, M.K, M.İ. ve B.Ç'nin şikâyeti üzerine Vize Cumhuriyet Başsavcılığınca Sevinç hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan ve Vize Asliye Hukuk Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Sevinç hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası isteniyor. (AA)

 

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