Belediye Başkan Yardımcısı, eski cep telefonlarını sergiliyor

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, teknolojiye yenik düşüp, unutulmaya yüz tutan cep telefonlarını toplayıp, sergiliyor. Şu ana kadar yaklaşık 80 telefonu sergilediğini belirten Yıldız, telefonları gören arkadaşlarının da kendi cep telefonlarını getirdiğini ve bu sayının hızla artamaya başladığını söyledi.

Gölü, Nasreddin Hoca\'sı ve çoğunluğu ithal edilen Napolyon kirazıyla adını duyuran Akşehir\'in Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, odasında, topladığı eski cep telefonlarını sergiliyor. İlerleyen teknolojiye yenik düşen eski cep telefonlarını odasında sehpanın içine koyup sergileyen Yahya Yıldız, eski cep telefonu koleksiyonuna 6 ay önce başladığını belirtti. Yıllar önce belediyeye kayıp olarak getirilen, bugüne kadar sahibi çıkmadığı içinde imha edilmesi gereken birkaç eski telefonla koleksiyon oluşturmaya başladığını ifade eden Yıldız, \'\'Belediyeye getirilen kayıp birkaç telefonu imha edecektik. Bunları imha etmek yerine sergilemek istedim. Bu telefonlara evimdeki eski 8 telefonu da getirip, buradaki cam sehpa içinde sergilemeye başladım. Sonra ziyaretime gelen arkadaşlarım ve ilçe halkı, sergiyi görünce hoşuna gitti. Onlarda kendi kullanmadıkları eski cep telefonlarını getirdi. Şu an 80 telefonu sergiliyorum. Burası müzeye dönüştü. Bu sayı her geçen gün artıyor\'\' dedi.



​FOTOĞRAFLI