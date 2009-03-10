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Belediye acil deprem yolunu otopark yaptı

Olası bir deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul Yeniköy’deki acil ulaşım yolu, İSPARK tarafından otopark olarak işletiliyor.

10 Mart 2009 02:00

Olası bir deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul’da, yollar büyük önem taşıyor. Yeniköy’deki acil ulaşım yolu ise, İSPARK tarafından otopark olarak işletiliyor.

Anayolların bir bölümünün olası bir deprem sonsasında acil ulaşım için ayrılmış durumda olan İstanbul’da, uygulamada sıkıntı çekildiği ortaya çıktı.

Acil ulaşım yollarına araç bırakmayın diyen Büyükşehir Belediyesi, aynı güzergahları İSPARK eliyle ücretli otopark olarark işletiyor.

Yeniköy'da sahil yolunda, Büyükşehir Belediyesi, olası bir deprem anında yolun trafiğe açık olması için araçların parkını yasaklıyor fakat biraz ileride, İSPARK eliyle araçların yol kenarına parkına onay veriyor.

Tabelaların yol boyunca 1.derece acil ulaşım yolu park yapılmaz uyarısına rağmen, sağlı sollu araçların park edilmesi ve bu yüzden trafiğin yer yer sıkışması, olası bir depremde acil ulaşım yolunda hizmetlerin nasıl götürüleceği sorusunu akla getiriyor.

Çevre sakinlerini yorumları ise, acil bir durumda park alanından ambulansın geçemediği, belediyenin park olayına çare bulamadığı için değnekçilere gidecek paranın kendisine gelmesini istediği şeklindeyken, İSPARK'ın uygulaması bir yana uyarı tabelalarının dikkate alınmadığı ve denetimlerin yapılmadığı da belirtiliyor.

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