Belediye aç insanları da doyurmalı

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın, 20 yıl önce belediye başkanlığı yaptığını belirterek, başkentin geleceğinin ehil ellere teslim edilmesi gerektiğini söyledi.





Karayalçın, Ankara Umum Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı'yı ziyaretinde, şoför esnafın sorunlarını dinledi ve projelerini anlattı.



Esnafın sıkıntılarının aşılmasına önem verdiklerini ifade eden Karayalçın, en önem verdiği konunun, sorunların birlikte çözülmesi olduğunu söyledi.



Umum Servis Aracı İşletmecilerinin kamu görevi yaptıklarına işaret eden Karayalçın, "Korsan taksiler ve yönetmeliklerden kaynaklanan problemler yaşadığınızı biliyorum. CHP olarak en temel yaklaşımımız, ne yapacaksak birlikte yapacağız. Somali'ye korsanlar için gemi gönderen kamu otoritesi, korsan taksiler için de gerekenleri yapmalıdır" dedi.



Ehil eller yönetmeli



20 yıl önce belediye başkanlığı yaptığını belirten Karayalçın, başkentin geleceğinin ehil ellere teslim edilmesi gerektiğini söyledi.



Ankara'da yoksulluğu ortadan kaldıracak, iş istihdamı sağlayacak iki sosyal projesi olduğunu bildiren Karayalçın, projeleri hiçbir yerden kredi almadan belediye gelirleriyle yapacaklarını kaydetti.



Vatandaşın gelir durumunun artmasının, esnafa ve diğer kesimlere olumlu yansıması olacağını ifade eden Karayalçın, belediye başkanlığına gelen kişinin, kentin her türlü sorunu ile ilgilenmesi ve "anne-baba görevini" yapması gerektiğini söyledi.



"Belediyenin işi sadece çöp-çukur-çamur değildir" diyen Karayalçın, belediye yönetiminin, aç insanlar varsa, elinde de imkan varsa bunları doyurması gerektiğini belirtti.



Belediyenin kapısı kapanmasın



Ankara Umum Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı da yaptıkları işin öneminin farkında olduklarını ifade ederek, çocukların ehil ellerde taşınmasını istediklerini söyledi.



Taşımacılığın "sıkıntılı bir sektör" olduğuna işaret eden Elmadağlı, korsan taksi ve işletmelerini ilgilendiren yönetmeliklerden kaynaklanan sıkıntıların çözümünde, belediyeden destek beklediklerini kaydetti.



Karayalçın'a sıkıntılarını anlatan oda mensubu bir grup esnaf da "Seçimden seçime hatırlanmak istemiyoruz. Belediyenin kapısı bize kapanmasın" dedi.



Çağdaş kent olmaktan uzaklaşıyor



Karayalçın ziyaretlerinin ardından bir de yazılı açıklamada bulundu. Ankara'nın her geçen gün çağdaş bir kent olmaktan uzaklaşıp bir beton yığınına dönüştüğünü savunarak, bunu üzüntüyle izlediklerini belirtti.



İmar planlarında tadilata gidilmesinin bu duruma yol açtığını ileri süren Karayalçın, imar tadilatlarının istisna olmaktan çıkıp kural haline gelmesinin, hem kenti yaşanmaz hale getirdiğini hem de yolsuzluk söylentilerini arttırdığı görüşünü kaydetti.



Kurul oluşturulacak



Karayalçın, Ankara'da 1985-2004 arasında yaklaşık 4 bin imar tadilatı yapıldığını, bu değişikliklerin yüzde 20'sinin Mehmet Altınsoy, yüzde 20'sinin kendi döneminde, yüzde 60'ının ise Melih Gökçek döneminde yapıldığını öne sürdü.



Seçilmesi halinde plan tadilatı yapılabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesinin zorunlu kılınacağını belirten Karayalçın, "Koşulları denetlemek için de bir kurul oluşturulacağını, kurulun onayından geçmeyen plan tadilat önerilerinin meclise sunulamayacağını kaydetti.

