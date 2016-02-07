"Belediye, 80 milyon TL tutarındaki İstanbulkart ücretini mahkeme kararına rağmen ödemeyi reddetti"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 1. Tüketici Mahkemesi’nin İstanbulkart ücretine ilişkin mahkeme kararını uygulamayacağı iddia edildi. Bilgi edinme başvurusu yoluyla gönderilen sorulara iki ay sonra yanıt veren İBB, mahkeme kararının Elektronikkart Yönetmeliği’ne aykırı olduğunu iddia etti. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasında yönetmeliğin 11. Maddesinde “Elektronikkart bedeli iade edilemez” yazdığı, bu nedenle İstanbulkart kullanıcılarına kart ücreti olan 10 TL’nin iade edilmeyeceği ifadeleri yer aldı. İBB, mahkeme kararını uygulaması durumunda yaklaşık 8 milyon İstanbulkart sahibine 80 milyon TL civarında ödeme yapmak zorunda kalacaktı.

İBB’nin mahkeme kararını tanımayacağını açıklamasının ardından konuyu BirGün’den Onur Erem'e değerlendiren Tüketiciler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Bülent Deniz, “Mahkeme kararının yönetmeliğe aykırı olduğunu söylemek hukuki açıdan tam anlamıyla bir komikliktir. Ortada kesinleşmiş bir yargı kararı varken İBB’nin bu karara uymayacağını açıklaması skandaldır” dedi. Ortada milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir karar olduğunu ifade eden Deniz, yargı kararıyla haksız olduğu sabitlenen bu paraların iade edilmesi gerektiğini söyledi: “Mahkeme incelemesini yapmış, kararını vermiş. İBB burada çamura yatmaya çalışıyor."

‘İBB mahkemeleri kilitlemesin’

İBB’nin ücretleri iade etmemekte ısrar etmesi durumunda yurttaşların yasal işlem başlatarak paralarını geri alabileceğini söyleyen Deniz, “Ancak burada milyonlarca insandan bahsediyoruz. Böyle bir durumda idareye yakışan, milyonlarca başvuruya yol açıp mahkemeleri kilitlemek değil, yurttaşların başvuru yapmasını beklemeden kart ücretlerini iade etmektir. Bunu da kartlara 10’ar TL yükleme yaparak gerçekleştirebilirler” dedi.

Tüketici Mahkemesi’nin verdiği kararda, kart ücretinin Tüketici Kanunu’na aykırı olduğu yer almış, dava konusu olan 10 TL yasal sınır olan 2 bin 200 TL’nin altında olduğu için İBB’nin kararı temyiz etme hakkı kalmamıştı. Şu anda İstanbulkart ücretini almak isteyen herkesin kaymakamlık binalarındaki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurup ücretini geri alma hakkı bulunuyor. Heyet’in kararına İETT’nin itiraz etmesi durumunda ise konu Tüketici Mahkemesi’ne taşınıyor ve daha önceki kararı emsal kabul eden mahkeme yurttaşlara kart ücretinin geri ödenmesine hükmediyor. Avukatlık ücretini ise kaybeden taraf olan İETT ödüyor.