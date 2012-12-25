Belçim Bilgin olmadı, teklif Nurgül Yeşilçay'a gitti

17 Eylül 1961’de idam edilen Başbakan Adnan Menderes’in hayat hikâyesini anlatan, "Ben Onu Çok Sevdim" dizisinde, Menderes’in yasak aşkı Ayhan Aydan rolü için düşünülen Belçim Bilgin olmayınca teklif Nurgül Yeşilçay’a teklif götürdü.

miiliyet.com.tr'de yer alan habere göre, Pana Film’in Atv için çekeceği dizide Menderes’i Mahir Günşıray, eşi Berrin Menderes’i ise İclal Aydın’ın canlandıracağı kesinleşmişti. Fakat Bilgin'in yoğunluğu nedeniyle çekim tarihleri uyuşmadı.

Bilgin’in Kıvanç Tatlıtuğ’un sevdiği kadını oynadığı, eşi Yılmaz Erdoğan’ın “Kelebeğin Rüyası” isimli filminin yurtdışı galaları dizinin çekimleriyle çakıştı.

Bilgin'in yerine yeni oyuncu arayışı içinde olan Pana Film, dizinin "Ayhan Hanım" karakteri için Nurgül Yeşilçay’a teklif götürdü.