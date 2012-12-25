T24 LogoT24 Logo
Magazin

Belçim Bilgin olmadı, teklif Nurgül Yeşilçay'a gitti

Pana Film’in atv için çekeceği dizide Menderes’in yasak aşkı 'Ayhan hanım' rolü için, Nurgül Yeşilçay'a teklif götürüldü

25 Aralık 2012 20:52

 

17 Eylül 1961’de idam edilen Başbakan Adnan Menderes’in hayat hikâyesini anlatan, "Ben Onu Çok Sevdim" dizisinde, Menderes’in yasak aşkı Ayhan Aydan rolü için düşünülen Belçim Bilgin olmayınca teklif Nurgül Yeşilçay’a teklif götürdü.
 
miiliyet.com.tr'de yer alan habere göre, Pana Film’in Atv için çekeceği dizide Menderes’i Mahir Günşıray, eşi Berrin Menderes’i ise İclal Aydın’ın canlandıracağı kesinleşmişti. Fakat Bilgin'in yoğunluğu nedeniyle çekim tarihleri uyuşmadı.
 
Bilgin’in Kıvanç Tatlıtuğ’un sevdiği kadını oynadığı, eşi Yılmaz Erdoğan’ın “Kelebeğin Rüyası” isimli filminin yurtdışı galaları dizinin çekimleriyle çakıştı.
 
Bilgin'in yerine yeni oyuncu arayışı içinde olan Pana Film, dizinin "Ayhan Hanım" karakteri için Nurgül Yeşilçay’a teklif götürdü.
 
 
 
 
 
 

ETİKETLER

adnan menderesnurgül yeşilçaybelçim bilginatvben onu çok sevdimdiziteklifpana film

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24