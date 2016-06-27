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Belçim Bilgin, Hollywood'da yeni film için anlaşma imzaladı

Bilgin’in, başrolünü üstlendiği ‘Backstabbing for Beginners’in 2017’de vizyona girmesi bekleniyor

27 Haziran 2016 14:16

Oyuncu  Belçim Bilgin, başrolünü üstlendiği ve bir Kürt kadınını canlandırdığı ‘Backstabbing for Beginners’in ardından yeni bir Hollywood filminde rol alacak.

Ünlü oyuncu, ‘Open Roof’ (Çatı Katı) adlı ABD yapımı için anlaşma imzaladı. Belçim Bilgin, yeni bir Hollywood filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. ‘Gergedan Mevsimi’, ‘Let the Music Play’ gibi önemli yapımlarla dünyaya açılan oyuncu, son olarak ‘Backstabbing for Beginners’ adlı filmde rol aldı. Bu filmde Ben Kingsley, Jacqueline Bisset ve Theo James’le başrolü paylaşan Bilgin, yeni bir film için anlaşma imzaladı.

"Yeni bir film için anlaştık"

ABD yapımı ‘Open Roof’ adlı filmde rol alacağını doğrulayan oyuncu, “Evet, yeniden bir Amerikan film anlaşması yaptık. Ancak sözleşmeleri yapsa da ne zaman çekileceği belli değil” dedi. Bilgin’in bir Kürt kadınını canlandırdığı ‘Backstabbing for Beginners’in 2017’de vizyona girmesi bekleniyor.

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Belçim Bilginhollywood

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