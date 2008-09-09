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Dünya

Belçika'nın bölünmesi 7.2 milyar Euro

Farklı dil konuşan Flaman ve Valon toplumların birlikte yaşamakta zorlandığı Belçika'da olası bir bölünmenin maliyeti 7,2 milyar Euro olarak hesaplandı.

09 Eylül 2008 03:00

Farklı dil konuşan Flaman ve Valon toplumların birlikte yaşamakta zorlandığı Belçika'da olası bir bölünmenin maliyeti 7,2 milyar Euro olarak hesaplandı.

Düşünce kuruluşu Farklı Bir Belçika'nın (Belgie Anders) raporunda bölünmenin Fransızca konuşan Valonya'ya 5 milyar Euro , Hollandaca konuşan Flaman bölgesine 1,2 milyar Euro ve her 2 dilin konuşulduğu Brüksel'e 1 milyar Euro ek yük getireceği hesaplandı.

Buna göre Belçika'nın en fakir bölgesi Valonya bölünmenin ardından diğer bölgelerden kaynak aktarımından mahrum kalırken, Flamanlar ve Brükselliler "bağımsız" hükümetleri için ek personele ve yeni kamu binalarına gerek duyacak.

Federe yapılı Belçika'da Flaman ve Brüksel bölgelerinden Valonya'ya özellikle işsizlere yapılan ödemeler nedeniyle yılda 5,4 milyar Euro aktarıldığı hesaplanıyor. Avrupa Birliği kurumlarının Brüksel'e yıllık katkısı ise 7 milyar Euro'ya yaklaşıyor.

Belçika'da muhtemel bir bölünme halinde 10,5 milyonluk nüfusun üçte birini ve ülke yüz ölçümünün yüzde 55'ini oluşturan Valonya, Avrupa'nın en fakir ülkelerinden biri haline gelecek.

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