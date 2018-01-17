Belçika'nın aradığı DEAŞ şüphelisi çift, adliyeye sevk edildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiası ile gözaltına alınan A.G. ile eşi M.A., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye götürüldü.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Belçika ve Cezayir vatandaşı A.G. ile Suriye uyruklu eşi M.A. silahlı terör örgütü DEAŞ\'a üye oldukları iddiasıyla 7 Ocak\'ta gözaltına alındı. Terör suçlamasıyla Belçika adli makamlarınca ülkeye iadesi amacıyla uluslararası seviyede arandığı belirlenen çift, emniyetteki işlemlerinin ardından örgüt üyeliği suçundan adliyeye sevk edildi.