Belçikalı validen halka talimat: Mültecilere yiyecek vermeyin

Suriye’deki savaştan kaçıp, Avrupa ülkelerine sığınan mültecilerle ilgili bazı Avrupa ülkelerindeki ilginç çıkışlar tepki çekiyor. "Sığınmacıları denize dökelim" diyen göç bakanı da var, daha da ileriye giderek "gerekirse vuralım" diyen parti lideri de... Benzer bir açıklama da Belçika'nın Batı Flandre ili Valisi Carl Decaluw'den geldi. Vali, halktan mültecilere yiyecek vermemelerini istedi.

Belçika basınına göre Vali Decaluwe, polisin pazar gecesi bir limanda yasa dışı yollarla ülkeye giren 40 mülteciyi yakaladığını belirterek, bu tür operasyonları destekledi.

Böylece Belçika'da, Fransa'nın Calais bölgesindeki gibi bir kamp kurulmasının önüne geçildiğini savunan Decaluwe, halktan "mültecilere yardım etmemesini, özellikle de yiyecek vermemesini" istedi.

"Yoksa daha fazlası gelir"

Vali Decaluwe, "Yardım ederseniz daha fazlası gelecektir" ifadesini kullandı. Valinin bu sözleri ise tepkiyle karşılandı.

Ülkedeki bir papaz, "Valinin söyledikleri karşısında şaşkına döndüm. İnsanları kendi başlarına terk edemezsiniz. Eğer onlara yiyecek vermezsek, daha çok sorun yaşanır" dedi.

Avrupa, mülteci politikası nedeniyle uzun süredir eleştirilirken, bazı ülkelerdeki ilginç çıkışlar da dikkati çekiyor.

Yunanistan Göç Bakanı Ioannis Mouzalas, geçen hafta Belçikalı mevkidaşı Theo Francken'in, bir toplantıda kendisine, "Sığınmacıları denize geri dök. Üzgünüm ama boğulup boğulmamaları umurumda değil" dediğini iddia etmişti. Francken ise bu iddiayı yalanlamıştı.

"Mülteciler gerekirse vurulsun"

Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi lideri Frauke Petry de "yasa dışı yollarla ülkeye giren mülteciler gerekirse vurulsun" önerisinde bulunurken, Danimarka sığınmacıların 10 bin krondan (4 bin 400 lira) fazla para ve ziynet eşyasına el konulmasına karar vermişti.

Benzer uygulamalar, İsveç ile Almanya'nın Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinde de yapılıyor.

Avrupa'ya 2015 yılında çoğu Suriyeli ve Iraklı bir milyon sığınmacı giriş yapmıştı. Gerekli önlemlerin alınmaması halinde 2017 sonuna kadar bu sayının, üç milyonu geçmesi bekleniyor.