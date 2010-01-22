T24 LogoT24 Logo
Dünya

Belçikalı itfayeciler'den köpüklü eylem

Haksız terfi ve kayırmalara tepki göstermek için eylem yapan Belçikalı itfayeciler, etrafa köpüklü su sıktı.

22 Ocak 2010 02:00

 T24- Belçika'nın başkenti Brüksel'de haklarını arayan itfaiye çalışanları ilginç bir eyleme imza attı.


Brüksel Bölgesi'nin Başkanlık Binası'nı basan itfaiye çalışanları çatıya çıkarak köpüklü suyla etrafı temizledi. İtfaiye çalışanları köpüklü suyla temizliği haksız terfi ve kayırmalara tepki göstermek için yaptı.   


Protestocu itfaiyeciler binanın çatısını köpüklü suyla yıkamakla kalmadı aynı zamanda başkanlık binasının bulunduğu caddeyi de temizledi. İtfaiyeciler bu temizlikle hükümetteki kirli ilişkilerin son bulması dileğinde bulundu. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24