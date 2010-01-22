Belçikalı itfayeciler'den köpüklü eylem

T24- Belçika'nın başkenti Brüksel'de haklarını arayan itfaiye çalışanları ilginç bir eyleme imza attı.





Brüksel Bölgesi'nin Başkanlık Binası'nı basan itfaiye çalışanları çatıya çıkarak köpüklü suyla etrafı temizledi. İtfaiye çalışanları köpüklü suyla temizliği haksız terfi ve kayırmalara tepki göstermek için yaptı.



Protestocu itfaiyeciler binanın çatısını köpüklü suyla yıkamakla kalmadı aynı zamanda başkanlık binasının bulunduğu caddeyi de temizledi. İtfaiyeciler bu temizlikle hükümetteki kirli ilişkilerin son bulması dileğinde bulundu.