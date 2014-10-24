Belçikalı çikolata üreticisi IŞİD yüzünden isim değiştirmek zorunda kaldı

IŞİD’in İngilizcesi olan ISIS şirketlerin adını değiştirmeye zorluyor. Daha önce ABD'li ödeme sistemi şirketi ISIS olan adını Softcard olarak değiştirmişti. Şimdi de Belçikalı çikolata şirketi bir sene önce ISIS olarak değiştirdiği markasını yeniden değiştirmek zorunda kaldı.

Hürriyet 'in haberine göre İngilizce ISIS olarak anılan IŞİD bir markanın daha ismini değiştirmesine yol açtı. Belçikalı çikolata markası ISIS markanın isim benzerliğinden kötü etkilenmesi sebebiyle isim değişikliğine gitti. Geçtiğimiz yılın sonlarında Italıo Suisse olan ismini ISIS olarak değiştiren Belçikalı çikolata şirketi, IŞİD terör örgütünün son dönemde ismini çok fazla duyurmasından dolayı satışlarının olumsuz yönde etkilendiğini ifade etti. ISIS Pazarlama Müdürü Desiree Libeert, “Çikolata ve şekerlemelerimize ISIS ismini seçmiştik. Fakat aynı isimle bir terör örgütünün olduğunu bilseydik bu ismi asla seçmezdik” dedi.

Yeni adı Libeert



Müşterilerinin bir terör örgütüyle aynı ismi taşıyan çikolatayı seçmek istemediğini belirten Libeert, “Uluslararası alanda sahip olduğumuz müşterilerimiz ismimizden dolayı çikolatalarımızdan daha fazla alamayacaklarını dile getirdi” dedi. Libeert, bu yüzden şirketin ismini kurucularının soyadı olan “Libeert” ile değiştireceklerini ifade etti. Dünyadaki en önemli çikolata üretici şirketlerden biri olan ISIS, yılda 5 bin tondan fazla çikolata üretiyor ve yılda 35 milyon Euro ciro elde ediyor.