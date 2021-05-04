Belçikalı çiftçi, yanlışlıkla ülkesinin Fransa'yla olan sınırını değiştirdi

T24 Dış Haberler

Belçika'da bir çiftçi, farkında olmadan ülkesinin Fransa ile olan sınırını değiştirdi.

BBC'nin aktardığına göre ormanda yürüyüş yapan bir kişi, iki ülke arasındaki sınırı belirleyen taşın 2.29 metre oynatıldığını fark etti.

Traktör rotasında durmasından rahatsız olan bir çiftçinin taşı Fransa tarafına doğru taşıdığı öğrenildi.

İki ülke de görünenleri esprili bir şekilde karşıladı.

Belçika'nın Erquelinnes köyünün Belediye Başkanı David Lavaux, "Belçika'yı daha büyük yaparken Fransa'yı daha küçük yaptı. Bu iyi bir fikir değil" dedi. Lavaux, "Bu tür bir durum bırakın iki komşu ülkeyi, iki komşu ev sahibi arasında bile problem yaratabilir" diye konuştu.

Belçikalı belediye başkanı daha sonra esprili bir şekilde, "Ben mutluydum. Kasabam büyüdü. Fransa tarafında Bousignies-sur-Roc'lu mevkidaşım bana katılmadı" dedi

Yerel yetkililer çiftçiden taşı eski yere götürmesini istedi. Eğer çiftçi bunu yapmazsa konu Dışişleri Bakanlığı'na gidebilir ve Fransız-Belçika sınır komisyonunun toplanması gerekebilir.