Belçika'daki saldırıyı IŞİD üstlendi

Belçika'nın Charleroi kentinde iki kadın polisi palayla yaralayan saldırganın terörle bağlantısı olabileceğinin açıklanmasının ardından saldırıyı IŞİD üstlendi.

Savcılar, saldırganın 33 yaşındaki Cezayirli K.B. olduğunu ve 2012'den beri Belçika'da yaşadığını tespit etti.

Olayın terörle bağlantısı olabileceğini gösteren işaretler olduğu belirtildi.

Savcıların açıklamasından kısa süre sonra ise IŞİD’e ait Amaq haber ajansı, saldırının sorumluluğunu örgütün üstlendiğini açıkladı.

Saldırı esnasında üçüncü bir polis tarafından etkisiz hale getirilen K.B., hastanede ölmüştü.

Sırt çantası taşıyan saldırganda patlayıcı madde veya silaha rastlanmamıştı.