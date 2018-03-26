Belçika'daki cinayetlerin şüphelisi Ankara'da gözaltına alındı

Belçika’nın Liege kentinde imam nikahıyla birlikte yaşadığı Emine Yağmur ve annesi Fatma Yağmur’u öldürdüğünü söyleyen Beytullah A. Ankara’da gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde cinayeti 23 Mart saat 23.00 sıralarında işlediğini iddia ettiği bildirildi.

Milliyet’ten Türker Karapınar’ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre 24 Mart 2018 günü sabah saat 07:00 sıralarında Belçika Büyükelçiliği’nin önündeki görevli polis memurlarına kendisini tanıtarak Liege kentinde yaşadığını söyleyen ve Emine Yağmur ile Fatma Yağmur’u öldürdüğünü iddia eden zanlı, Çankaya ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Zanlının, cinayeti, 23 Mart 2018 saat 23.00 sıralarında işlediğini iddia ettiği bildirildi. Olayın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği ve nöbetçi Cumhuriyet savcısında gözaltı tedbiri uygulanması talimatı verildiği kaydedilen açıklamada, zanlının şüpheli şahıs sıfatıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Olay hakkında İnterpol Asayiş Masasına bilgi verilerek olaya dair tüm belge ve bilgiler istenilerek adli soruşturmaya başlandığı kaydedilen açıklamada, adli soruşturma tüm ayrıntılarına ulaşılmak üzere kapsamlı olarak yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, şüpheli şahısın halen gözaltında olduğu da bildirildi. Savcılık ve polisin, cinayetin tarihi, yeri, cinayete kaç kişinin karıştığı gibi bilgiler ile olayın diğer tüm ayrıntılarıyla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.