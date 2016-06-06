Belçika'da tren kazası: 3 ölü

Belçika'nın Liege kenti yakınlarında bir yolcu treninin yük treniyle çarpışması sonucu
ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor. Yetkililerce yapılan açıklamada,
enkazdan üç yolcunun cesedinin çıkarıldığı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan
yolculardan bazıları için de hayati tehlikenin bulunduğu belirtildi. Kazanın gerçek
nedeni henüz aydınlatılamadı.
Pazar gecesi saat 23:00 sularında 40 yolcunun bulunduğu yolcu treni saatte 90
kilometre hızla aynı raydaki yük trenine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcu treninin
altı vagonundan ikisi devrildi. Dokuz
kazazede ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
27 yolcunun tedavisi ise ayakta yapıldı.
Felaketin ucundan dönüldü
Trende az sayıda yolcu bulunmasının büyük bir felaketi önlediği belirtilirken bir yolcu
en öndeki iki vagonun tamamen tahrip olduğunu söyledi. Yük treninde tehlikeli madde
bulunmadığı öğrenildi. Kazanın nedenini araştıran uzmanlarca bu hatta daha önce
yıldırım düştüğü belirlendi. Meydana gelen sinyalizasyon arızasının kazaya sebebiyet
verip vermediği araştırılıyor.