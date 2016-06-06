Belçika'da tren kazası: 3 ölü

Belçika'nın Liege kenti yakınlarında bir yolcu treninin yük treniyle çarpışması sonucu

ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor. Yetkililerce yapılan açıklamada,

enkazdan üç yolcunun cesedinin çıkarıldığı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan

yolculardan bazıları için de hayati tehlikenin bulunduğu belirtildi. Kazanın gerçek

nedeni henüz aydınlatılamadı.

Pazar gecesi saat 23:00 sularında 40 yolcunun bulunduğu yolcu treni saatte 90

kilometre hızla aynı raydaki yük trenine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcu treninin

altı vagonundan ikisi devrildi. Dokuz

kazazede ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

27 yolcunun tedavisi ise ayakta yapıldı.

Felaketin ucundan dönüldü

Trende az sayıda yolcu bulunmasının büyük bir felaketi önlediği belirtilirken bir yolcu

en öndeki iki vagonun tamamen tahrip olduğunu söyledi. Yük treninde tehlikeli madde

bulunmadığı öğrenildi. Kazanın nedenini araştıran uzmanlarca bu hatta daha önce

yıldırım düştüğü belirlendi. Meydana gelen sinyalizasyon arızasının kazaya sebebiyet

verip vermediği araştırılıyor.