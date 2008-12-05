Belçika’da sigara tüketimi artıyor

Kanserle Mücadele Vakfı tarafından yapılan kapsamlı bir araştırmanın sonuçlarına göre, ülkenin Flaman kesiminde ve Brüksel bölgesinde insanların yüzde 29'u, Valonya'da ise yüzde 32'si düzenli olarak sigara içiyor. Bunlara, "zaman zaman sigara içenler" yüzde 3 oranında eklenince, ortalama tüketici yüzde 33'ü buluyor.Toplam nüfusu 10 milyon kadar olan Belçika'da 15 yaş üstü 2 milyon 840 bin kişi düzenli sigara kullanıyor. Bunun, son 20 yılda kaydedilen en yüksek rakam olduğu bildirildi.Kanserle Mücadele Vakfı, alınan çeşitli önlemlere ve tütün ürünlerine yapılan zamlara rağmen, ortaya çıkan son verilerin "şaşırtıcı" olduğunu belirtirken yeni zamlar yapılması gereğini savundu.Vakıf temsilcileri, 2007 yılı başında başlatılan, restoranlarda sigara yasağı uygulamasının da etkisiz kaldığını, sonuçların hayal kırıcı olduğunu anlattılar.Belçika'da bazı sendikalar ve restoran sektörü, sigara içenlerin sayısındaki artışın, hükümetin son iki yılda aldığı önlemlerin etkisizliğini ve yanlışlığını gösterdiğini ileri sürüyor.Restoranlarda sigara içme yasağı yüzünden bu sektörde, son bir yılda yüzde 40'ı bulan iflas ve iş durdurma kaydedildiği, binlerce emekçinin işsiz kaldığı, yasakların kanun saptırmaları veya "isyanlarla" aşıldığı, sektördeki krizin ekonomiye verdiği hasarı fark eden resmi makamların baskı ve kontrolleri durdurduğu belirtiliyor.Sağlık için zararlı olan tütün ürünleri tüketiminin azaltılmasının "baskı" yoluyla değil, "bilgilendirme ve ikna" yoluyla mümkün olacağı üzerinde duran uzmanlar, Belçika'da 1,6 milyon insanın sigarayı bıraktığını, bunların büyük çoğunluğunun "doktor tavsiyesi ve ikna mesajları" çerçevesinde hareket ettiklerini, baskıların ise "ters tepki" yaptığını anlatıyorlar.