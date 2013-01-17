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Dünya

Belçika'da 'Kürt Kültür Derneği' kundaklandı

Yangının sabah saatlerinde söndürüldüğü ve derneğin kiracı olduğu binada 40 bin avroya yakın hasar oluştuğu belirtildi

17 Ocak 2013 00:05


Belçika'nın Almanya ve Hollanda sınırlarına yakın Genk kentinde yaklaşık 1 yıldır faaliyette olan "Kürt Kültür Derneği" kundaklandı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre dün gece geç saatlerde derneğin Nieuwstaart 12 adresindeki 2 katlı binasına bir grup tarafından molotof kokteylleri atıldı.

Yangının sabah saatlerinde söndürüldüğü ve derneğin kiracı olduğu binada 40 bin avroya yakın hasar oluştuğu belirtildi.

Derneğin içinde  PKK 'nın flamalarının ve Abdullah Öcalan 'ın resimlerinin bulunduğu görüldü.

Belçika polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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