Belçika'da kimliği belirsiz şahıs boş bir futbol sahasında kendini patlattı

Belçika'nın Liege kentine bağlı Verviers bölgesinde kimliği belirsiz bir şahıs, bir futbol sahasına girip üzerinde bulunan patlayıcıları infilak ettirdi.

Verviers Belediye Başkanı Vekili Hasan Aydın, yaptığı açıklamada, 'kişinin kimlik bilgilerinin henüz tespit edilmediğini' belirtti ve mahallede ikamet eden eski bir asker olduğundan şüphe duyduklarını basınla paylaştı.

Aydın, polis ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ve bölgede başka patlayıcı bulunmadığından emin olunması için çalışmaların sürdüğünü de aktardı.

Olayı bir 'terör vakası' olarak değerlendirmediklerini ifade eden Aydın, bunun bireysel bir intihar olabileceğini, aksi takdirde kişinin daha kalabalık bir mekan tercih edeceğini düşündüklerini ifade etti.

Olayda patlayıcıyı infilak ettiren şahsın haricinde ölen ya da yaralanan olmazken bölgede sokaklar boşaltıldı ve yoğun güvenlik önlemi alındı.