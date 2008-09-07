Belçika'da ilk cep Hamilton'ın



Formula 1'de sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'sinin sıralama turlarında pole pozisyonu 1:47.388'lik derecesiyle McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı.





Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'sinin sıralama turları koşuldu.



Pilotlar sıralamasında ilk sırada bulunan McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, 1:46.088'lik derecesiyle pole pozisyonu kazandı.



Hamilton'ı yakından takip eden Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa 1:47.678 ile yarışa ikinci sırada başlama hakkını elde ederken, McLaren'in Fin pilotu Heikki Kovalainen 1:47.815'lik derecesiyle üçüncü sırada kaldı.



Pilotlar sıralamasında üçüncü sırada yer alan son şampiyon Kimi Raikkonen ise, 1:47.992 ile kendisine 4. sırada yer buldu.

