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Spor

Belçika'da ilk cep Hamilton'ın

Formula 1'de sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'sinin sıralama turlarında pole pozisyonu 1:47.388'lik derecesiyle McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı.

07 Eylül 2008 03:00


Formula 1'de sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'sinin sıralama turlarında pole pozisyonu 1:47.388'lik derecesiyle McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı.


Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'sinin sıralama turları koşuldu.

Pilotlar sıralamasında ilk sırada bulunan McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, 1:46.088'lik derecesiyle pole pozisyonu kazandı.

Hamilton'ı yakından takip eden Ferrari'nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa 1:47.678 ile yarışa ikinci sırada başlama hakkını elde ederken, McLaren'in Fin pilotu Heikki Kovalainen 1:47.815'lik derecesiyle üçüncü sırada kaldı.

Pilotlar sıralamasında üçüncü sırada yer alan son şampiyon Kimi Raikkonen ise, 1:47.992 ile kendisine 4. sırada yer buldu.

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