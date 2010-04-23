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Dünya

Belçika'da hükümet çöktü

Leterme, beş partinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin çökmesinden sonra kabine üyelerinin istifasını krala sundu.

23 Nisan 2010 03:00

T24 - Belçika Başbakanı Yves Leterme, beş partinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin çökmesinden sonra kabine üyelerinin istifasını krala sundu.

Koalisyon, Flamanca ve Fransızca konuşan toplumlar arasındaki güç dengesi konusunda yaşanan tartışmalar sonucu, Flaman Liberal Partisi'nin hükümetten çekilmesi sonucu çökmüştü.

Flaman Liberal Partisi, başkent Brüksel çevresindeki Flaman bölgelerinde yaşayan Valonların (Fransızca konuşan Belçikalıların) hakları konusunda uzun süredir devam eden bir tartışma sonucu hükümetten çekildi.

Partinin hükümetten çekilmesi de beş partili koalisyonun sonunu getirdi.


Kralın alternatifleri

Belçika kralı Albert'in istifa mektubunu kabul edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Kral Albert'in Belçika Başbakanı Yves Leterme'den yeni bir hükümet kurmasını da isteyebileceği belirtiliyor.

Belçika parlamentosu, bu krizin patlak vermesinden önce, burka ve nikab benzeri İslami kıyafetlerin kamuya açık yerlerde giyilmesinin yasaklanmasını görüşmeye hazırlanıyordu.

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