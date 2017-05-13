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Dünya

Belçika'da göçmenlere dil kursu: Baba bomba attı, hapse girdi!

Eğitim bakanından tepki geldi

13 Mayıs 2017 21:05

Yusuf Özkan

Belçika'nın başkenti Brüksel'e bağlı Anderlecht ilçesinde göçmenlere yönelik Fransızca kursunda okutulan ders kitabı, 'sığınmacılara yönelik aşağılacı ifadeler içerdiği' iddiasıyla tartışmalara neden oldu.

'Baba bomba attı, hapse girdi', 'Hapishanede sandviç yiyorum', 'Bana bombayı ve hapishaneyi gösterdi' gibi ifadelerin yer aldığı ders kitabı nedeniyle, kursu düzenleyen okul hakkında soruşturma açıldı.

Anderlecht'te Fransızca kursuna giden 38 yaşındaki Iraklı sığınmacı Raad Al Azzawi, 'Hapiste sandviç yiyorum' ve 'Bana bombayı ve hapishaneyi gösterdi' cümlelerini anlayamadı.

Bunun üzerine Al Azzawi sığınmacılara danışmanlık yapan sosyal hizmet uzmanı ve öğretmen Catherine Lemaire'den yardım istedi.

Kitaptaki ifadeleri görünce şaşkınlığa uğradığını belirten Lemaire, bunu sosyal medya hesabında paylaştı. Lemaire, "Sözüm ona entegrasyon öğretiyoruz... Bunun insanları uyuma teşvik etmek isteyen bir eğitim materyali olduğundan emin misiniz?" dedi.

Lemaire, kitapta sığınmacıların aptal ya da terörist olarak gösterildiğini vurgulayarak, bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Kursiyerlere kitaptaki cümleleri çevirmeye cesaret edemediğini söyleyen Belçikalı sosyal hizmet uzmanı, bu bir eğitim malzemesini 'utanç verici' olarak değerlendirdi.

Eğitim bakanından tepki

AP haber ajansına konuşan Al Azzawi de, kitapta yer alan cümleleri üzücü bulduğunu söyledi.

Fransızca kursu veren eğtim merkezinin müdürü Bernard Delecluse ise, 'kitaptan incitici örneklerin bulunduğu cümlelerin çıkarılacağını' söyledi.

Delecluse, kurumdaki 40 öğretmenin, önceden tüm eğitim araçlarını gözden geçirme şansı bulunmadığını savundu.

Kitaptaki ifadeleri, "üzücü bir hata" olarak tanımlayan eğtim merkezi müdürü, bir daha böyle bir şeye izin vermeyeceklerini söyledi.

Fransızca kursunda söz konusu kitabın, 3 yıldır okutulduğu belirtildi.

Frankofon Bölgesi Eğitim Bakanı Isabelle Simonis ise, sığınmacılarla ilgili olumsuz ifadeler içeren ders kitabı nedeniyle şaşkın. Simonis tepkisini, "Fransız dilinde kullanılacak onca cümle varken, böyle bir ortamda bunları mı buldunuz?" sözleriyle dile getirdi.

Kadın bakan, eğitim merkezi hakkında kapsamlı soruşturma açılmasını istedi.

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