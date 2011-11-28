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Ekonomi

Belçika'da borçlanma faizi rekor kırdı BRÜKSEL (A.A)

28 Kasım 2011 16:32

-Belçika'da borçlanma faizi rekor kırdı BRÜKSEL (A.A) - 28.11.2011 - Hükümetsiz kaldığı süre 533 güne ulaşan Belçika'da siyasi kriz aşılmasına rağmen borçlanma faizi son 11 yılın zirvesine çıktı. Belçika'nın düzenlediği 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde faiz oranı yüzde 5,659 ile Ocak 2000'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken yatırımcılardan 2,59 kat talep geldi. Belçika'da günler içinde yeni hükümeti kurması beklenen 6 parti, bütçe açığını gelecek yıl AB kriterlerine uygun şekilde yüzde 3 seviyesinin altına düşürmek için kemer sıkma önlemleri ve yeni vergilerle 11 milyar avroluk ilave kaynak bulunması konusunda hafta sonunda uzlaşma sağlamıştı.

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