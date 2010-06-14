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Dünya

Belçika'da 3 Türk kökenli milletvekili seçildi

Belçika'da erken genel seçimlerde farklı partilerden 3 Türk kökenli aday federal milletvekili seçildi.

14 Haziran 2010 03:00

T24 - Belçika'da bölünme yanlısı partilerin oy patlaması yaptığı erken genel seçimlerde farklı partilerden 3 Türk kökenli aday federal milletvekili seçildi.

Resmi sonuçlara göre Brüksel-Halle-Vilvord seçim bölgesinde Valon Sosyalistlerin 4'üncü sıra adayı olan Brüksel bölge hükümeti Devlet Bakanı Emir Kır, seçim bölgesinde oyların daha üçte biri sayılmasına rağmen parlamentoya girmeyi garantiledi.

Halen federal milletvekili olan Flaman Yeşillerin (Groen!) Anvers seçim bölgesinde ilk sıra adayı Meryem Almacı, oyların henüz yüzde 78'inin sayıldığı saatlerde 12 bin 400 oyla seçilmeyi başardı. 

Oy patlaması yapan Yeni Flaman İttifakı'nın yine Anvers seçim bölgesinden 4'üncü sıradan adayı Zuhal Demir, 7 bin 100 oyla parlamentoya adım attı.


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