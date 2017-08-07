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Dünya

Belçika: Türkiye'nin idam referandumuna izin vermek zorunda değiliz

Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz de, Türkiye'nin idam cezasıyla ilgili referandumuna Avusturya'da izin vermeyeceklerini söylemişti

07 Ağustos 2017 17:53

Belçika Başbakanı Charles Michel, Türkiye'nin idam cezası getirilmesi konusunda referandum düzenlemeye karar vermesi durumunda, buna izin vermeyebileceklerini belirtti.

RTBF televizyonunun haberine göre Michel, "Belçika, kendi iradesiyle çelişen bir referandum düzenlenmesine izin vermek zorunda değil" ifadesini kullandı.

Michel, uluslararası hukukta Belçika'yı başka bir ülkede düzenlenen referandumun kendi topraklarında düzenlenmesine izin verme konusunda resmi olarak bağlayan bir madde bulunmadığının altını çizdi.

Alman hükümeti, Türkiye’de idam cezasının geri getirilmesi için referandum yapılması halinde Türkiye’nin Almanya temsilciliklerinde bir halk oylamasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz de, Türkiye'nin idam cezasıyla ilgili referandumuna Avusturya'da izin vermeyeceklerini söylemişti.

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