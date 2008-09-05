Belçika Tchite’yi oynatıyor

İspanya’nın Racing Santander takımında forma giyen Mohamed Tchite’nin Belçika vatandaşlığına alınması ve A Milli Takım kampına çağrılmasıyla başlayan tartışmalar sürüyor. Aynı zamanda Ruanda, Kongo ve Burundi vatandaşlıkları da bulunan futbolcunun kendi milli takımlarında oynaması gerektiğini savunan Ruanda, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’ne (FIFA) başvurmuştu.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belçika Futbol Federasyonu Başkanı Francois de Keersmaecker, Mohamed Tchite’nin başka bir ülkenin milli formasını giydiğine dair bir belge bulunmadığını öne sürerek, “FIFA kuralları net değil, ancak biz statünün 15. ve 17. maddelerine dayanarak Tchite’yi oynatmaya karar verdik” dedi. Tchite’yi, Estonya ve Türkiye maçlarında oynatacaklarını kaydeden Keersmaecker, “Bu büyük bir risk, üç puan kaybedebiliriz, ama bu riske gireceğiz” diye konuştu. (aa)



‘Ruanda forması giymedi’



Belçika Futbol Federasyonu Başkanı Francois de Keersmaecker, dünkü açıklamasında FIFA’nın kendilerinden, Tchite’nin beş yıldır Belçika’da yaşadığını doğrulamalarını istediğini belirterek, “Biz de bunu belgelerle ispat ettik. Normalde ülke değişikliği yapan bir sporcu 18. madde gereği kendi ülkesinin milli takımında forma giyer, ancak 15. ve 17. madde devreye girdiğinde durum bizim lehimize dönüyor.



Tchite’nin sadece kendi milli takımlarında oynayabileceğini savunan Ruanda’dan, bu futbolcunun daha önce Ruanda Milli Takımı forması giydiğine dair bir ispat istedik, ancak cevap gelmedi” dedi.