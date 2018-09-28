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Bilim / Teknoloji

Belçika Savunma Bakanlığı Google'a dava açacak

Belçika Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Google'a ülkede bulunan bazı askeri alanlara karartma uygulamadığı gerekçesiyle dava açılacağını bildirdi

28 Eylül 2018 21:59

Belçika Savunma Bakanlığı, uygulamalarında, ülkedeki askeri alanlara karartma uygulamayarak güvenlik zaafiyeti oluşturduğu gerekçesiyle Google'a dava açacağını duyurdu.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Google'a ülkede bulunan bazı askeri alanlara karartma uygulamadığı gerekçesiyle dava açılacağını bildirdi.

Belçika hükümeti, Savunma Bakanlığı, başkent Brüksel'de bulunan NATO Karargahı, Limburg'da bulunan Kleine-Brogel hava üssü, Doel ve Tihange nükleer santrallerinin konumlarının Google Haritalar ve Google Earth uygulamalarında karartılmasını talep etti.

Belçika'nın mahremiyet hukuku kapsamında iki yıl önce Google'a illettiği bu talebin yerine getirilmediği kaydedildi.

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