Belçika savcılığı İspanyol mahkemesinin talebini inceleyecek

İspanya Ulusal Mahkemesi’nin Katalan lider Carles Puigdemont ve görevden alınan Katalan hükümetinin dört üyesi hakkında uluslararası arama ve tutuklama kararı çıkarmasının ardından Belçikalı yetkililerden yanıt geldi.

İspanyol mahkemesinin talebinin kendilerine ulaştığını belirten Belçika Federal Savcısı Eric Van der Sypt, talebin inceleneceğini söyledi. Reuters haber ajansına konuşan Van der Sypt, “İnceleyip yarın veya yarından sonra sorgu hâkimine ileteceğiz” dedi.

Avrupa çapında çıkarılan tutuklama kararlarında, yakalanacak kişinin kararı çıkaran ülkeye iade edilmesi için, işlenen suçun kararın uygulandığı ülkede de suç sayılması gerekiyor. İspanyol mahkemesinin talebi konusunda kararı Belçikalı hâkimin vermesi gerekiyor.

Geçen hafta Katalonya’nın İspanya'dan tek taraflı bağımsızlığını ilân eden Özerk Bölge Başkanı Carles Puigdemont ve diğer Katalan siyasetçiler, "ayrılıkçılık, kaynakların zimmete geçirilmesi ve görevi kötüye kullanmakla” suçlanıyorlar.

Resmi açıklama bu akşam geldi

Madrid merkezi hükümeti tarafından görevden alındıktan sonra Belçika'ya giden Puigdemont ve eski dört bakan hakkındaki uluslararası tutuklama kararına ilişkin resmi açıklama Cuma akşam saatlerinde geldi.

İspanya Ulusal Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, sorgu hâkimi Carmen Lamela’nın Belçika savcılığından, başkent Brüksel'de bulunan Katalan lider ve diğer siyasetçilerin yakalanması talebinde bulunduğu kaydedildi. Bunun yanı sıra hâkimin Belçika'dan kaçmaları durumunda Uluslararasi Polis Teşkilatı'nı (Interpol) alarma geçirmek için Puigdemont ve eski Katalan bakanlar hakkında uluslararası arama ve tutuklama kararı çıkardığı belirtildi.

İspanya Başsavcılığı, ifade vermek için Madrid'deki mahkemeye gitmeyen Puigdemont ve eski dört bakan hakkında Avrupa genelinde tutuklama emri çıkarılmasını talep etmişti.

Puigdemont: Aday olmak istiyorum

Katalan lider Puigdemont ise Belçikalı yetkililerle işbirliğine hazır olduğunu tekrarladı. Belçika devlet televizyonu RTBF’ye konuşan Puigdemont, Belçika yargısı ile tam işbirliğine hazır olduğuna dair avukatlarına gereken talimatı verdiğini ifade etti.

Katalan lider, Katalonya Özerk Bölgesi’nde 21 Aralık’ta yapılacak erken seçimlerde de aday olmak istediğini açıkladı. “Aday olmaya hazırım” diyen Puigdemont, “Her yerden seçim kampanyası yürütmek mümkün” şeklinde konuştu.

Bağımsızlık referandumu

Katalonya Özerk Bölgesi'nde, İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı sayılmasına rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu düzenlenmişti. Bunun üzerine yaşanan gerilimin ardından Katalonya tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş, Madrid ise Anayasa’nın 155'inci maddesine dayanarak, Katalan parlamentosunu ve hükümetini feshetmişti. Özerk bölgede 21 Aralık'ta erken seçimlerin yapılması planlanıyor.

Reuters/dpa/AP/AFP,JD/CÖ

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