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Dünya

“Belçika polisi mültecileri damgaladı”

Polis, mültecileri idare sebeplerden dolayı işaretlediğini söyledi

15 Şubat 2016 21:00

Belçika İşçi Partisi (PVDA), polisin sokakta gezen mültecilerin ellerini numaralar ile işaretlediğini öne sürdü. Polis yetkilileri idari sebeplerden dolayı mültecilerin ellerini işaretlediğini söylerken tepkiler sonrasında damga yerine hastane bileklikleri taktıklarını ifade etti. 

Cihan Haber Ajansı’ndan (CHA) Rıza Doğan’ın haberine göre, PVDA parti yetkilileri mültecilere hayvan muamelesi yapıldığını ve çıkmayan mürekkep ile mültecileri sayılar ile işaretlemenin insan haklarına aykırı olduğunu açıkladı.

İşçi Partisi (PVDA) bildiride şu ifadelere yer verdi:

"Sınır Tanımayan Dostluk örgütü ve parti yetkililerimiz ile mültecilerin bulunduğu Zeebrugge şehrine gittik. Zeebrugge’den İngiltere’ye geçmek isteyen mültecilerin bulundukları bölgeye ziyarette bulunduk ve orada gördüklerimizden dolayı çok şaşırdık. Hayvanlara yapılan muamele insanlara yapılıyor ve çıkmayan mürekkep ile işaretleniyorlar."

Bu bildiriye cevaben Belçika polis yetkilileri idari sebeplerden dolayı mültecilerin ellerini işaretlediklerini açıkladı. Polis yetkilisi Philippe Tankrey, “Buraya gelen 10 mülteciden 9’unun yanında ya pasaportu yok ya da dil bilmiyorlar. 20-30 kişilik gruplar geldiği zaman onları nasıl bir arada tutmamız gerekiyor? Biz de geçici olarak böyle bir yola başvurduk ama bundan sonra hastane bileklikleri takacağız” açıklamasında bulundu.

Bundan iki hafta önce Batı Flaman Bölgesinin Valisi Carl Decaluwé da Zeebrugge şehrine gelen mültecilere yemek verilmesinin yanlış olduğunu söylemişti ve ciddi tepki toplamıştı.

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