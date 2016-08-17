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Dünya

Belçika plaj ve havuzlarda 'tesettürlü mayoyu yasaklama'yı tartışıyor

Belçika'da aralarında Anvers ve Gent'in de bulunduğu bir çok belediye, yüzme havuzlarında tesettürlü mayo giyilmesini daha önce yasaklamıştı

17 Ağustos 2016 18:07

Fransa'dan sonra Belçika da, havuz ve plajlarda "burkini" adı verilen ve vücudu tamamen kapatan tesettürlü mayo ya da haşemanın, ülke genelindeki tüm havuz ve plajlarda yasaklanması önerisini tartışıyor.

Yasak önerisi, iktidar ortağı Yeni Flaman İttifakı'ndan (N - VA) geldi. Partinin Parlamento Radikalleşme Komisyonu Başkanı Nadia Sminate'ye göre tesettürlü mayo, "Müslüman kadınlara yönelik baskının kanıtı".

Belçikalı parlamenter, hiçbir kadının din adına sahilde böyle bir kıyafetle dolaşmak istemeyeceğini savunarak, ülke genelindeki tüm plaj ve havuzlarda tesettürlü mayo giymenin yasaklanması gerektiğini öne sürdü.

Öneri sahibi N - VA, ülke çapında uygulanacak bir yasağın hukuki temellerini araştırma aşamasında.

 

Belediye başkanları : Gerek yok

 

Belçika'da aralarında Anvers ve Gent'in de bulunduğu bir çok belediye, yüzme havuzlarında tesettürlü mayo giyilmesini daha önce yasaklamıştı. Belediyeler buna gerekçe olarak "hijyen sorununu" göstermişti.

Ancak yasağın ülke geneline yayılması konsunda tereddütler var. De Staandart gazetesinin konuştuğu sahil kentleri belediye başkanları, yasak kararına mesafeli bir tutum izliyor.

Sahil kenti Knokke - Heist Belediye Başkanı Leopold Lippens, sahillerde çarşaflı kadınların da dolaştığını belirterek, "Ortada bir sorun yokken durup dururken neden yasak kararı alalım?" dedi.

Leuven Üniversitesi'nden anayasa hukuku uzmanı Prof. Paul van Orshoven'a göre, ülke çapında tesettürlü mayo yasağı, "inanç özgürlüğü ihlali" değil. Ancak van Orshoven yine de böyle bir yasağın gereksiz olduğuna inanıyor.

Etik uzmanı Prof. Etienne Vermeersch de, kamu düzeni ile ilgili herhangi bir sorun olmadan böyle bir yasak kararının alınmasının doğru olmayacağı görüşünde.

 

"Polis devleti oluruz"

 

Belçika'daki iktidarın diğer ortağı Hıristiyan Demokrat Parti (CD -V), öneriye destek vermiyor.

Bu konuda kararın belediyelere bırakılmasını isteyen Hıristiyan Demokratlar, "Her şeyi yasakla çözmeye çalışırsak, polis devletine döneriz" uyarısında bulundu.

Fransa'da bazı kıyı kentlerindeki belediye başkanları geçen hafta sahillerde tesettür

Cannes belediyesinin bu kararı mahkeme tarafından da onaylanmıştı.

Fransızı yetkililer, tesettürlü mayoyu, "Siyasal İslam'ın simgesi" olarak değerlendiriyor.

Almanya'da da bir süredir tesettürlü mayo yasağı tartışması gündemde.

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