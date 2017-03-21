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BBC Türkçe

Belçika 'PKK destekçiliğiyle' suçlanan Türkiye kökenli bakana sahip çıktı

Başbakan Charles Michel, Devlet Bakanı Zuhal Demir hakkındaki "terör destekçisi" olduğu yönündeki iddiaların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendini kurban yerine koyma stratejisinin" parçası olduğunu öne sürdü.

21 Mart 2017 19:15

Belçika Başbakanı Charles Michel, hükümetinin Türkiye kökenli üyesi Devlet Bakanı Zuhal Demir'e yönelik bazı medya kuruluşlarının ortaya attığı "terör destekçisi" yönündeki iddiaların asılsız ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Charles Michel Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, Demir ile ilgili olarak hükümet yanlısı medyada yer alan haberlerin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum stratejisinin bir parçası olduğunu" savundu.

Michel, Türk hükümetinin referandum nedeniyle, başta Almanya ve Hollanda olmak üzere Avrupa ülkeleriyle bilinçli olarak kutuplaşmayı seçtiğini belirterek, "Biz Erdoğan'ın kampanya stratejisi ile bizi korkutmasına izin vermeyeceğiz. Bu strateji; provokasyonlarla Türkiye'de ulusal duyguları uyandırıp, kendini kurban yerine koyma stratejisi" dedi.

Belçika Başbakanı, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'de insan hakları, düşünce özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü ilkesinin daha da gerilediğini savundu.

Zuhal Demir, geçen ay Belçika federal hükümetinin yoksullukla mücadele, fırsat eşitliği, engelliler ve bilimsel politikalardan sorumlu devlet bakanlığı görevine atanmıştı.

Son dönemde Türkiye'deki bazı medya kuruluşlarında Demir'in "PKK üyesi olduğu ve aktif olarak terör örgütüne destek verdiği" iddiaları ortaya atılmıştı.

Demir ise iddialarla ilgili olarak, "Kürt kökenliyim. Barış yanlısıyım. PKK'ya hiçbir sempati duymuyorum. Kürt kökenli olmam PKK'lı olduğum anlamına gelmez. Şiddet hiçbir zaman çözüm olamaz" dedi.

Belçika, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Türkiye kökenli göçmenler arasında yaşanan gerilim nedeniyle, Türk hükümet üyelerinin referandum kampanyası yapmasına sıcak bakmıyor.

Hükümet yetkilileri, Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik kampanya yasağını destekleyen görüşler dile getirmişti.

Öte yandan, Türkiye'de iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın örgütler tarafından Mart ayı sonunda Belçika'da geniş katılımlı bir toplantı düzenleme girişimi, belediyeler tarafından endişeyle karşılandı.

Gent Belediyesi, İçişleri Bakanı Jan Jambon'dan bu konuda tavsiye istedi.

Bakan Jambon, referandum kampanyası konusunda bir tavsiye listesi göndermeyeceklerini ama bu konuda hükümetin belediyelere her türlü desteğe hazır olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde Kriz Merkezi ile yapılan değerlendirmelerde, "Türkiye kökenli örgütler tarafından yapılacak kampanya toplantılarına gerekirse müdahale edilmesi" kararı çıktı.

Belçika'da Flaman Parlamentosu da geçen hafta Hollanda ile yaşanan kriz sonrası Ankara'dan yapılan suçlamalara tepki olarak, Türkiye ile Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin askıya alınmasının talep edilmesine yönelik bir tasarıyı kabul etmişti.

Tasarıda, Türkiye'ye verilen AB yardımlarının da dondurulması istenmişti.

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