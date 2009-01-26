Belçika ordusu alkol yasağı koydu

Belçika Savunma Bakanlığı, ülke dışında görev yapan asker ve subaylara alkol yasağı getiriyor



Bakanlık, yasağın 1 Mart 2009 tarihinde başlatılacağını ve "sıfır hoşgörü" yaklaşımının uygulanacağını bildirdi.



Yurt dışındaki tatbikat, operasyon, resmi ziyaret ve görevlere katılan asker ve subayların aşırı alkol kullanmaları nedeniyle önemli güvenlik sorunları yaşandığını, geçen yıl disiplin cezası alarak ülkeye geri gönderilen 37 silahlı kuvvetler mensubunun 24'ünün alkol kaynaklı suçlar işlediklerini belirten yetkililer, acil önlem gereği üzerinde durdular.



Askeri sendikaların şiddetle itiraz ettikleri kararı savunan Genelkurmay, ordu mensuplarının aşırı alkol kullanmaları nedeniyle bulundukları ülkelerle de ciddi sorunlar yaşandığını, silahlı kuvvetlerin itibar kaybettiğini bildirdi.



Genelkurmay, bundan böyle yurtdışında göreve gönderilecek asker ve subayların alkol bağımlılık durumlarının da özellikle inceleneceğini duyurdu.



Sendikalar, Genelkurmayın endişelerinin anlayışla karşılanabileceğini, ancak yasaklamanın ordu mensuplarını gizli ve kaçak alkol tüketimine iteceğini, bunun da daha büyük sorunlara neden olabileceğini savunuyor.



Sendika temsilcileri, Belçikalı askerlerin çeşitli resmi davet ve kokteyllerde içki içmeyerek "komik duruma düşeceklerini" ileri sürüyor.



Silahlı Kuvvetlerdeki alkol yasaklama kararının parlamentoda tartışılacağı ifade ediliyor.

