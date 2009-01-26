T24 LogoT24 Logo
Dünya

Belçika ordusu alkol yasağı koydu

Belçika Savunma Bakanlığı, ülke dışında görev yapan asker ve subaylara alkol yasağı getiriyor

26 Ocak 2009 02:00

Belçika Savunma Bakanlığı, ülke dışında görev yapan asker ve subaylara alkol yasağı getiriyor

Bakanlık, yasağın 1 Mart 2009 tarihinde başlatılacağını ve "sıfır hoşgörü" yaklaşımının uygulanacağını bildirdi.

Yurt dışındaki tatbikat, operasyon, resmi ziyaret ve görevlere katılan asker ve subayların aşırı alkol kullanmaları nedeniyle önemli güvenlik sorunları yaşandığını, geçen yıl disiplin cezası alarak ülkeye geri gönderilen 37 silahlı kuvvetler mensubunun 24'ünün alkol kaynaklı suçlar işlediklerini belirten yetkililer, acil önlem gereği üzerinde durdular.

Askeri sendikaların şiddetle itiraz ettikleri kararı savunan Genelkurmay, ordu mensuplarının aşırı alkol kullanmaları nedeniyle bulundukları ülkelerle de ciddi sorunlar yaşandığını, silahlı kuvvetlerin itibar kaybettiğini bildirdi.

Genelkurmay, bundan böyle yurtdışında göreve gönderilecek asker ve subayların alkol bağımlılık durumlarının da özellikle inceleneceğini duyurdu.

Sendikalar, Genelkurmayın endişelerinin anlayışla karşılanabileceğini, ancak yasaklamanın ordu mensuplarını gizli ve kaçak alkol tüketimine iteceğini, bunun da daha büyük sorunlara neden olabileceğini savunuyor.

Sendika temsilcileri, Belçikalı askerlerin çeşitli resmi davet ve kokteyllerde içki içmeyerek "komik duruma düşeceklerini" ileri sürüyor.

Silahlı Kuvvetlerdeki alkol yasaklama kararının parlamentoda tartışılacağı ifade ediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24